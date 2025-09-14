Сезон спрея в нос. Врач объяснил, чем полезно увлажнение слизистой

Здоровая слизистая носа богата иммуноглобулином, который не позволит вирусу проникнуть в ткани. По этой причине врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал следить за ее состоянием, сообщила «Газета.ru» .

«Слизистая — это не просто что-то липкое на ощупь. Это то, в чем может завязнуть вирус. <…> Увлажнитель в спальне, промывания при необходимости, полноценный белок в питании, проветривание и прививка в срок», — сказал он.

Сухой воздух и стекание секрета из пазух в носоглотку вредит слизистой. Поэтому Хухрев посоветовал обзавестись увлажнителем воздуха или оставлять влажное махровое полотенце на батарее, чтобы обогащать воздух влагой.

Промывать нос, по его словам, можно двумя видами раствора. Изотонический, или 9% физраствор, подойдет для увлажнения полости носа. Гипертонический из четверти чайной ложки соли на стакан воды пригодится для очищения. Проводить процедуру нужно не чаще двух раз в день.

Уход за слизистой поможет не только предотвратить ОРВИ, но и уменьшить проявления аллергии. Врач Александра Филева посоветовала промывать нос раствором температуры тела.