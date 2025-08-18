Врач Филева призвала принимать вечерний душ для облегчения симптомов аллергии

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева сообщила РИАМО , что простые ритуалы могут помочь справиться с неприятными проявлениями аллергии.

«За день на коже и волосах оседают десятки тысяч частиц пыльцы, ночью они продолжают раздражать дыхательные пути. Большая их часть остается на волосах, поэтому вечерний душ обязательно должен сопровождаться мытьем головы», — процитировал Филеву «Петербургский дневник».

Также эффективным методом борьбы с аллергией является промывание носа, однако важно делать это правильно. Александра Филева пояснила, как это делать безопасно:

«Идеальный раствор — изотонический, подогретый до температуры тела. Наклон головы должен составлять примерно 45 градусов — так жидкость не попадет в слуховую трубу. Промывать нужно каждую ноздрю отдельно, не создавая избыточное давление. Противопоказано промывать нос под давлением при воспалительных заболеваниях уха, перфорации барабанной перепонки».