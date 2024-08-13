Сердечников предупредили о вреде оливкового масла
Университет Флориды: оливковое масло может повысить риск развития инсульта
Чрезмерное употребление оливкового масла первого отжима может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды и Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек в США, сообщил «Московский комсомолец».
Специалисты изучили влияние средиземноморской диеты на здоровье людей. Приверженцы такого типа питания утверждают, что оливковое масло в салатах снижает уровень «плохого» холестерина.
В ходе эксперимента выяснилось, что даже небольшое количество насыщенных жиров в оливковом масле первого отжима может негативно повлиять на переработку холестерина печенью. Уровень холестерина в крови повышается, и это грозит развитием инсульта. Поэтому людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям лучше воздержаться от употребления оливкового масла.
Врач-терапевт Алексей Попов предупредил, что регулярные приступы сильного голода при обильном питании могут говорить об инсульте или сахарном диабете.