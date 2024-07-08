Врач назвал неочевидный признак инсульта

Хороший аппетит не всегда говорит о крепком здоровье. Врач-терапевт Алексей Попов рассказал aif.ru , что регулярные приступы сильного голода при обильном питании могут говорить о серьезных заболеваниях, таких как инсульт, рак мозга или сахарный диабет.

«Нарушение аппетита может быть связано с заболеваниями центральной нервной системы у перенесших инсульт или травму мозга с повреждением центра насыщения в гипоталамусе или при наличии его опухолевого поражения», — объяснил врач.

Также постоянно вызывать сильный голод могут сахарный диабет, гиперфункция щитовидной железы и инсулинома поджелудочной железы.

Еще одна возможная причина повышенного аппетита — гастрит с повышенной секрецией. Он вызывает неприятное подсасывающее ощущение в подложечной области, из-за которого человеку кажется, что он хочет есть.

Кроме того, причина переедания может лежать в психологической плоскости. Люди, страдающие стрессом, нервозами или депрессией, часто пытаются получить положительные эмоции, которых им не хватает, через еду.

Медик добавил, что непреодолимая тяга на определенные вкусы или продукты питания, может говорить о дефиците каких-то витаминов и микроэлементов в организме.

Ранее психолог Лерона Наринская назвала тревогу главной причиной развития пищевых расстройств.