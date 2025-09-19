Самолечением занимаются 83% российских родителей

В России 83% родителей лечат детей без обращения к врачам. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на лекции в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

«Только 17,44% [родителей] никогда не прибегали к самолечению [детей]», — процитировал министра ТАСС.

По словам Мурашко, очень важно качественное и продуктивное взаимодействие между медицинским работником и родителями, так как это формирует их дальнейшее отношение к медицине. При отсутствии взаимопонимания семьи часто отказываются от медицинской помощи, предпочитая заниматься самолечением.

Он отметил, что фундамент здоровья взрослого человека формируется именно в детстве. В связи с этим нужно создать правильные взаимоотношения между педиатром и родителями.

