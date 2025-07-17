Почерк врачей вызвал недовольство в Госдуме

Российских врачей могут обязать печатать рецепты для пациентов на принтере. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

С инициативой в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил депутат Госдумы Антон Ткачев, причиной стали многочисленные жалобы на неразборчивый почерк медиков.

По словам Ткачева, россияне массово пишут ему с просьбой что-то придумать с почерком врачей, потому что его иногда не разбирают даже фармацевты. Случаи нередко приводят к задержкам в лечении, отказу в отпуске лекарства, а иногда и к риску назначения неверного препарата.

«Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, которые обращаются к нескольким врачам и не могут расшифровать назначения. B этой связи прошу рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов с помощью использования типовых печатных форм или компьютера, врачом в электронном виде и распечатываемых пациенту», — отметил парламентарий.

Графолог Лариса Дрыгваль объясняла, с чем именно связан неразборчивый почерк врачей.