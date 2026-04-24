Сахарный диабет помолодел в России

Голикова: сахарный диабет начали выявлять у более молодого поколения в России

Сахарный диабет в России начали выявлять и у трудоспособных граждан, болезнь постепенно омолаживается. Об этом на Всероссийской конференции «За медицину здорового долголетия» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Диабет регистрируется и у трудоспособных лиц. Это означает, что это заболевание омолаживается», — отметила она.

Голикова добавила, что в России зафиксировали рост ожирения. Также у 1,5 тысячи человек трудоспособного возраста диагностировали болезнь Альцгеймера.

Кроме того, с 2020 года на 10% увеличилась распространенность заболеваний когнитивных расстройств, в том числе среди пациентов трудоспособного возраста.

Кардиолог и терапевт Сергей Вечтомов предупреждал, что признаками сахарного диабета могут оказаться частое мочеиспускание, ощущение слабости и сухость во рту.