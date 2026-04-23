Россиян предупредили о скрывающихся за сухостью во рту заболеваниях

Терапевт Вечтомов: причиной сухости во рту может быть диабет

Сухость во рту — опасный сигнал организма, за которым могут скрываться серьезные заболевания. Об этом Lenta.ru сообщил терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

По словам специалиста, одной из самых распространенных причин сухости во рту являются заболевания эндокринной системы.

«Прежде всего речь идет о сахарном диабете, при котором этот симптом нередко сопровождается выраженной жаждой, частым мочеиспусканием и общей слабостью», — напомнил Вечтомов.

Также сухость во рту могут провоцировать нездоровые слюнные железы, воспалительные процессы или аутоиммунные нарушения. При синдроме Шегрена, например, иммунитет атакует клетки слюнных и слезных желез. Специалист не исключил влияние неврологических и психоэмоциональных факторов на пациентов с такой патологией.

