РСТ выступил с заявлением о повальном заражении гонконгским гриппом на Бали

РСТ: российские туристы с жалобой на гонконгский грипп на Бали не обращались

Отдыхающие на Бали российские туристы не обращались к туроператорам с жалобами на симптомы гонконгского гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Официальных подтверждений от местных властей или ВОЗ не поступало. На данный момент нет обращений от клиентов с жалобами на симптомы гонконгского гриппа. Все отправляющиеся на Бали туристы обеспечены медицинской страховкой, круглосуточные службы поддержки готовы оказать содействие при недомоганиях», — заявили в РСТ.

В союзе добавили, что продолжают держать ситуацию на контроле, и призвали клиентов относиться к неподтвержденной информации критически.

По информации телеграм-канала Baza, о заражении гонконгским гриппом на Бали сообщили десятки российских туристов. Заболевание напоминает простуду, однако через несколько часов поднимается высокая температура, начинаются сильная головная боль, изнуряющий кашель и ломота в теле.

Ранее врач Елена Мескина предупредила о рисках заражения мелиоидозом на отдыхе.