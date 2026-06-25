Врач Мескина предупредила о рисках заражения мелиоидозом на отдыхе

Врач-инфекционист Елена Мескина поделилась информацией о мелиоидозе — заболевании, которое можно подхватить во время путешествий. По ее словам, инфекция может скрываться в загрязненных почве и воде, передает «Вечерняя Москва» .

Мескина отметила, что мелиоидоз чаще встречается в жарких и влажных регионах, таких как Таиланд и Индонезия. Поначалу болезнь может проявляться как обычная инфекция, однако ее легочная и септическая формы могут протекать тяжело.

Чтобы минимизировать риски, туристам рекомендуется избегать хождения босиком, не сидеть в купальнике на песке, не купаться в пресных водоемах, закрывать пластырем порезы и пить только бутилированную воду.

При появлении после поездки таких симптомов, как высокая температура, кашель, боль в груди, слабость или язвы на коже, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, пишет RT.