Мужчину с рассеченной бедренной артерией спасли в больнице в Коломне

Мужчина с поврежденными бедренными веной и артерией поступил в больницу в Коломне с бригадой скорой помощи. Он получил травму, когда разделывал мясо: нож соскочил и рассек сосуды.

Пациент рассказал, что первые минуты совсем не чувствовал боль. Он обратил внимание на проблему только из-за пульсирующей крови на ноге. Родственники оказали мужчине первую помощь, зажав артерию руками и наложив жгут.

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Коломенской больницы Александр Герасимов рассказал, что рассечение главных магистральных сосудов нижних конечностей — это критическая ситуация, ведь с каждым ударом сердца из артерии выталкивается до 70 миллилитров крови.

«Если своевременно помощь не оказать, буквально через пару минут человек будет обескровлен и для него наступит летальный исход», — рассказал он.

Мужчину доставили в операционную, где хирурги начали оперативно бороться за его жизнь. Ему провели гемостаз — остановку кровотечения для проведения сосудистой реконструкции. После этого пациенту наложили швы.

«Операция продолжалась около двух часов. Большое значение для ее успеха имел тот факт, что хирург, начавший операцию, имел опыт работы с боевыми травмами в медучреждениях на новых российских территориях. Края пересеченных вены и артерии были поочередно сшиты между собой для восстановления кровотока. Убедившись, что кровь беспрепятственно начала циркулировать по сосудам, операцию завершили», — рассказал Александр Герасимов.

Спустя сутки мужчина приступил к реабилитации, а через неделю его выписали из стационара. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Врачи напомнили, что правильно оказанная первая помощь дает специалистам время на спасение пострадавшего.