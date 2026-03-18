Российские ученые разработали систему ИИ для выявления метастазов рака кишечника

РИА «Новости»: в России создали систему ИИ для выявления метастазов

Ученые из России разработали систему искусственного интеллекта для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфоузлах. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

«Ученые Сеченовского Университета совместно с российской IT-компанией Medical Neuronets и специалистами Московской городской онкологической больницы № 62 разработали систему искусственного интеллекта для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфатических узлах», — заявили в вузе.

Новая система работает в два этапа: алгоритм пересматривает цифровой препарат и отмечает подозрительные участки, после чего проводится более детальный анализ. Затем программа выделяет границы опухолевых клеток. Это позволяет врачу быстрее сориентироваться.

Технология не заменяет человека, а помогает ему. В будущем такие решения могут интегрировать в цифровые рабочие места патоморфологов для снижения риска пропуска мелких очагов.

