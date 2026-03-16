Онколог Хомиди предупредил, что лимфома может поразить весь организм

Лимфома отличается от типичного рака тем, что способна затронуть все системы организма, сообщил NEWS.ru врач-онколог, аспирант МНИОИ им. П. А. Герцена отделения реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Умар Хомиди.

Лимфома представляет собой опухоль лимфатической системы, которая поражает клетки иммунитета и может распространяться по всему телу. Симптомы включают безболезненное увеличение лимфоузлов, ночную потливость, слабость, температуру без видимой причины и снижение веса.

Опасность лимфомы зависит от ее формы: некоторые варианты агрессивны, но многие поддаются лечению даже на распространенных стадиях, подчеркнул Хомиди.