Россияне стали потреблять меньше алкоголя

Мурашко: в России за 16 лет существенно снизилось потребление спиртного

Потребление алкоголя в России за последние 16 лет снизилось в 1,7 раза. Об этом на заседании форума «Здоровое общество» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщил ТАСС .

Он объяснил, что в 2009 году потребление спиртного на душу населения составляло 13,7 литра этанола, а в 2025-м — 8,06 литра. Снизилось в России и потребление сахара. Этого удалось достичь благодаря регулированию стоимости газированных напитков и специальным программам.

«Система государственных мер дает свои результаты. И фискальные инструменты, которые я уже упоминал», — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что центры здоровья начали выявлять у населения активаторы старения. Также в России проводят скрининг новорожденных на 42 заболевания, благодаря чему детей своевременно обеспечивают лечением.

Ранее вице-премьер отметила рост числа врачей. По ее словам, в стране удалось добиться серьезного сдвига в этой сфере.