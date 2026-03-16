Голикова отметила стойкий рост числа врачей в России

В России за 2023-2025 годы увеличилось число врачей. Об этом на форуме «Здоровое общество» сообщила зампредседатель правительства Татьяна Голикова, ее процитировал ТАСС .

По ее словам, за последние несколько лет число врачей стало больше примерно на 20 тысяч. Голикова объяснила, что в стране удалось добиться перелома в этом вопросе.

«С 2025 года мы фиксируем и увеличение фельдшеров и медсестер — 7,5 тысячи», — добавила она.

Также вице-премьер обратила внимание на важность внедрения программы «Медицина здорового долголетия». Ее целью стала профилактика старения и заболеваний, которые еще не привели к функциональным расстройствам.