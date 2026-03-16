Голикова отметила стойкий рост числа врачей в России
В России за 2023-2025 годы увеличилось число врачей. Об этом на форуме «Здоровое общество» сообщила зампредседатель правительства Татьяна Голикова, ее процитировал ТАСС.
По ее словам, за последние несколько лет число врачей стало больше примерно на 20 тысяч. Голикова объяснила, что в стране удалось добиться перелома в этом вопросе.
«С 2025 года мы фиксируем и увеличение фельдшеров и медсестер — 7,5 тысячи», — добавила она.
Также вице-премьер обратила внимание на важность внедрения программы «Медицина здорового долголетия». Ее целью стала профилактика старения и заболеваний, которые еще не привели к функциональным расстройствам.