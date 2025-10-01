Россияне массово жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки

Родители обеспокоены случаями заражения вирусом Коксаки среди их детей. Инфекцию приносят из детских садов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Такие сообщения от мам и пап поступают в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, а также Красноярском крае. В основном заразившиеся — дети от трех до шести лет», — сообщил источник канала.

Родители отметили, что болезнь можно распознать по нескольким ключевым симптомам: высокая температура до 39 градусов, боль в горле, высыпания на руках, ногах и слизистой рта. В частной клинике Baza подтвердили рост заболеваемости, отметив, что это обычное сезонное явление.

Эксперты предупреждают: дети до 10 лет наиболее уязвимы к вирусу Коксаки. Он может передаваться через прикосновения к различным предметам, а также воздушно-капельным путем при чихании. Чаще всего вирус распространяется орально: через грязные руки, немытые продукты и зараженную воду. Пик заболеваемости приходится на осень и весну.

Летом приехавшие в Турцию россияне стали жаловаться на случаи заражения вирусом Коксаки, особенно в курортных зонах в районе побережья Анталии. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что взяли на контроль ситуацию с заболевшими на отдыхе соотечественниками.

В ведомстве посоветовали тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду и не контактировать с людьми, у которых есть симптомы респираторных или кишечных инфекций, чтобы предотвратить заражение вирусом Коксаки.