Россиянам рассказали, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Оптимальная порция мяса на человека — 200–300 граммов. Если чувствительный желудок, достаточно 100 граммов. Об этом рассказала РИА «Новости» президент независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог Антонина Цвинария.

По словам эксперта, майские застолья часто приводят к тяжести и дискомфорту в желудке. Основные причины — переедание, обилие жирной пищи, быстрое поглощение еды и употребление алкоголя. У некоторых людей замедлен отток желчи, особенно при хронических заболеваниях печени и желчного пузыря.

«Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, зелень. Сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания», — посоветовала нутрициолог.

Примерно четверть взрослых людей сталкивается с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессе. Поэтому таким людям нужно быть особенно внимательными. Жирная пища может вызвать обострение, предупреждает Цвинария.

За несколько дней до праздников для улучшения пищеварения можно начать легкую профилактику: пить больше чистой воды, ограничить сладкое, жирное и крахмалистые продукты.

Ранее главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова назвала главную ошибку при мариновании шашлыка. Уксус, например, может пересушить мясо, а майонез не всегда смягчает волокна и даже может быть вреден при жарке. Еще одна — чрезмерное использование специй. Если их слишком много, маринад становится слишком насыщенным и заглушает вкус мяса.