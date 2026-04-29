Технолог Гладкова назвала избыточное использование специй ошибкой при мариновании мяса

Приготовление идеального шашлыка может оказаться непростой задачей из-за множества нюансов, влияющих на вкус и текстуру блюда. Даже опытные любители мяса порой допускают ошибки, которые портят конечный результат. Подробнее рассказала главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, одной из главных проблем является неправильный выбор ингредиентов для маринада. Например, уксус может пересушить мясо, а майонез не всегда способен размягчить мясные волокна и даже может быть вреден при жарке.

Идеальный маринад строится на трех принципах: правильный подбор ингредиентов под конкретный вид мяса, умеренное количество каждого компонента и их гармоничное сочетание. Для свиного шашлыка подойдет вино и репчатый лук, для куриного — кефир и куркума, а для говяжьего — растительное масло и соевый соус.

Еще одна ошибка — избыточное использование специй. При их избытке маринад становится навязчивым и перебивает вкус мяса. Кроме того, обилие приправ может вызвать дискомфорт в желудке. Чтобы раскрыть вкусовые и ароматные свойства специй, их необходимо подготовить: слегка обжарить на сухой сковородке и раскрошить, а чеснок и свежие травы мелко нарезать.