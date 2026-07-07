07 июля 2026 17:51 Еда в контейнерах — новый тренд. Почему россияне стали готовить себе сами Экономист Колташов: люди чаще берут домашнюю еду не для экономии, а для здоровья 0 0 0 Фото: Hendrik Schmidt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Еда

Питание

Продукты

Инфляция

Россияне стали чаще отказываться от обедов в кафе и столовых. Вместо этого все большую популярность набирает домашняя еда, которую можно принести с собой на работу в контейнерах. Такое решение помогает и сэкономить, и сохранить здоровье.

На чем начали экономить Согласно исследованию консалтинговой компании Prognosis и Shopper’s, в 2026 году экономить на продуктах стали 34% россиян. Не сокращали свои траты на еду только 19% граждан. Большинство опрошенных отметили, что именно продукты питания подорожали в этом году заметнее всего. В список также вошли оплата ЖКХ, бытовая техника и электроника. Ощутимей всего среди продуктов в цене поднялись, по мнению респондентов, мясо (67%), рыба (58%), фрукты (57%), огурцы и помидоры (55%), молочка (51%). Самым распространенным способом сэкономить на еде стал отказ от товаров под собственными торговыми марками ретейлеров, а также от чипсов, шоколада, газировки и мороженого. Опрос продемонстрировал, что покупатели теперь меньше внимания уделяют брендам. В 2026 году ориентироваться на соотношение цены и качества стали 57% респондентов, отметили в исследовании. Делать выбор в пользу любимых брендов продолжили вдвое меньше граждан — только 27%.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как изменились блюда На этом фоне многие работники стали отказываться от бизнес-ланчей в пользу домашней еды в контейнерах, но причина кроется не только в повышении ценников. Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с 360.ru объяснил, что в последнее время в общепите растут пропорции углеводов в блюдах. Еда становится менее здоровой, что подталкивает людей к самостоятельной готовке. «В системе быстрого питания мы видим, что котлеты становятся меньше, а булки — больше. Протеины отступают, а хлеб и картошка — наступают», — объяснил эксперт. По его мнению, бизнес-ланчи не исчезнут, потому что это удобный формат, но тенденция на домашнюю еду в контейнерах будет укрепляться. Экономист заметил, что порции в кафе стали меняться из-за ответной инфляции. Заведения понижают качество, чтобы сохранить цену. «То есть для покупателя та же самая порция, но в реальности получилось так, что мяса там стало меньше, а хлеба или картофеля — больше», — уточнил Колташов. В качестве основных причин он назвал общий рост цен, увеличение налогов и топливный кризис. Специалист добавил, что в ближайшее время может упасть и спрос на кофе. Ради экономии некоторые перестанут покупать напиток в кофейнях и начнут заваривать вместо него растворимый. При этом спрос на кофе все равно останется достаточно высоким, подчеркнул экономист. «Кофе и шоколад — это продукты экономической депрессии. Когда экономическая ситуация ухудшается, люди почему-то хотят есть больше шоколада и запивать его кофе», — сообщил он. Экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака рассказал 360.ru, что спрос на напиток в последнее время падает. По его словам, количество кофеен в Москве уже сократилось на 12%.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Советы по экономии Кульбака добавил, что сокращать траты стараются не только граждане, но и компании. «Сейчас на работе больше экономят не люди, а сам бизнес — на административно-хозяйственных расходах (канцелярские расходы, административно-бытовые расходы вплоть до туалетной бумаги и бумажных полотенец, оформление офиса), полиграфии, рекламе и прочих вещах», — подчеркнул он. Эксперт также подтвердил, что человек может сберечь в год порядка 70 тысяч рублей на бизнес-ланчах, но только если будет есть совсем дешевую еду. По его словам, ситуация будет разной: кто-то начнет переходить с дорогих блюд на дешевые комплексные обеды, кто-то — с комплексных обедов на домашнюю еду, принесенную с собой в контейнере. Чтобы начать экономить, Кульбака посоветовал считать бюджет и планировать расходы. Экономист Василий Колташов отметил, что сберечь существенные суммы можно, если отказываться от брендов, особенно если это касается одежды и аксессуаров, а также электроники. «Процесс переформатирования такого рода потребления идет полным ходом при помощи маркетплейсов. Это уже привело к падению интереса к торговым центрам и хождению по магазинам. Более простой стиль одежды тоже может дать экономию», — подчеркнул он. По его мнению, многие переплачивают за известные бренды, потому что поддаются влиянию маркетинга и рекламы.