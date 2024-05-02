Россиянам рассказали о содержащихся в куриных яйцах витаминах | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 12:52 Россиянам рассказали о содержащихся в куриных яйцах витаминах Роспотребнадзор: чтобы избежать болезней, перед едой яйца нужно обработать Freepik

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Яйца — продукт полезный. Но для того, чтобы избежать риска заражений разными инфекциями, перед готовкой их нужно тщательно обработать. Об этом рассказали в проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание».

В яичном белке содержатся аминокислоты, являющиеся сильнейшими антиоксидантами. А в желтке — витамины и микроэлементы, в том числе омега-3, фолиевая кислота, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин. Также в яйцах содержится холин, благотворно влияющий на работу нервной системы. А каротиноиды предотвращают возрастную потерю зрения.

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Но при повышенном уровне холестерина в крови нужно есть не больше трех желтков в неделю. А перед употреблением сами яйца нужно тщательно обработать. На скорлупе могут находиться возбудители инфекции — бактерии рода Salmonella и вирусом Influenza virus A, вызывающие птичий грипп. Поэтому нужно внимательно отнестись к продукту и его хранению.

Роспотребнадзор не рекомендовал покупать яйца с поврежденной скорлупой. Срок хранения начинается с момента появления яйца, а не от даты сортировки, которую указывают на скорлупе. Хранить их стоит в холодильнике, а после мытья — не более 12 дней. Яйца стоит складывать в самой камере, а не в дверце, при этом их нужно класть острым концом вниз. Перед применением яйца нужно мыть и осторожно употреблять сваренные всмятку.