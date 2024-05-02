Россиянам рассказали, сколько яиц в день можно съесть без вреда для здоровья | 360°

02 мая 2024, 05:02
Россиянам рассказали, сколько яиц в день можно съесть без вреда для здоровья
Диетолог Комиссарова: не нарушая баланса, в сутки можно съедать два яйца
В преддверии праздника Светлого Христова Воскресения россиянам рассказали, сколько яиц в день можно съедать без ущерба для здоровья. Диетолог Альбина Комиссарова в беседе с РИА «Новости» отметила, что в сутки допустимо съедать не более двух яиц.
При этом диетолог отметила, что нет каких-то конкретных цифр, у каждого человека индивидуальные потребности в белках и жирах.
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«Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества», — отметила Комиссарова.
От одного случая переедания яиц ничего плохого не случится, заверила специалист. Особой разницы между куриными и перепелиными яйцами эксперт не обозначила.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что при добавлении к яйцам сыра, ветчины и мяса появляется риск переедания. Врач посоветовала не сочетать яйца с высококалорийными соусами и майонезом.
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