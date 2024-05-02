Кондитер Трофимова назвала куркуму безопасным природным красителем для пасхальных яиц | 360°

02 мая 2024, 12:27
Кондитер Трофимова назвала куркуму безопасным природным красителем для пасхальных яиц
Некоторые синтетические пищевые красители могут быть опасны для здоровья. При окрашивании яиц к Пасхе стоит использовать более безопасные природные варианты, например, куркуму. Об этом рассказала кондитер Анна Трофимова сайту «Мир 24».
По ее словам, специя окрасит яйца в желтый цвет. Также можно использовать свеклу для красного оттенка, луковую шелуху — для коричневого, капусту — для голубого.
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Кондитер посоветовала подходить к процессу ответственно и выбирать качественные красители, на которые у семьи нет аллергии.
Пасха
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