Кондитер Трофимова назвала куркуму безопасным природным красителем для пасхальных яиц | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:27 Кондитер Трофимова назвала куркуму безопасным природным красителем для пасхальных яиц

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Некоторые синтетические пищевые красители могут быть опасны для здоровья. При окрашивании яиц к Пасхе стоит использовать более безопасные природные варианты, например, куркуму. Об этом рассказала кондитер Анна Трофимова сайту «Мир 24».

По ее словам, специя окрасит яйца в желтый цвет. Также можно использовать свеклу для красного оттенка, луковую шелуху — для коричневого, капусту — для голубого.

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Кондитер посоветовала подходить к процессу ответственно и выбирать качественные красители, на которые у семьи нет аллергии.