Россиянам рассказали, какой фрукт защитит от рака

Косточки граната богаты витаминами и полезными ненасыщенными жирными кислотами, поэтому они не опасны для здоровья человека. К тому же, их используют для лечения рака, сообщила в беседе с «Радио 1» диетолог, кардиолог Маргарита Королева.

«В косточках граната содержится до 70% жирных кислот. Они снижают уровень воспаления, оказывают антиоксидантную активность, защищают организм от окисления», — объяснила врач.

Королева добавила, что на внешней оболочке гранатовых семян есть сорбент, улучшающий флору кишечника и много витаминов группы В. Они помогают поддерживать работоспособность нервной системы и влияют на качество сна.

Благодаря антипаразитарным действием за счет пуниковой и гранатовой кислоты употребление косточек граната поможет снизить даже опухолевый рост.

«Неслучайно косточки граната используют при лечении онкозаболеваний, в том числе лейкемии», — резюмировала Королева.

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