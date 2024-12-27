Daily Mail: темный шоколад снижает риск развития рака полости рта

Регулярное употребление порции темного шоколада может минимизировать вероятность развития рака полости рта. К такому выводу пришли исследователи из китайского Медицинского университета Юцзян в Гуанси, пишет сайт kp.ru со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Ученые изучили пищевые привычки 10 тысяч добровольцев, среди которых были люди с диагностированным раком. Это позволило выявить связь между потребляемыми продуктами и рисками заболевания.

Специалисты установили, что лакомство способно остановить образование злокачественных опухолей благодаря химическим веществам, содержащимся в какао-бобах.

При этом количество потребляемого шоколада не измерялось, учитывалось лишь его постоянное присутствие в рационе.