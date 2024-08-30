Россиянам рассказали, как протекает болезнь вейперов EVALI

Гамбарян: почти всех пациентов с болезнью вейперов EVALI нужно госпитализировать

Фото: РИА «Новости»

Практически всем пациентам с болезнью вейперов EVALI нужна госпитализация. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

«EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95% пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии», — подчеркнула она.

Одной трети заболевших, добавила Гамбарян, нужна искусственная вентиляция легких.

По ее словам, официально болезнь признали в США в 2019 году. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за год в стране зарегистрировали свыше 2800 заболевших EVALI, 68 из них не смогли спасти.

Россиян уже предупредили о новой болезни. Она возникает из-за курения вейпов и электронных сигарет. Симптомы похожи на ковид — температура, слабость, кашель, одышка и патологические изменения в легких.

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