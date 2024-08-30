Госдума может осенью запретить продажу вейпов в России

Госдума в осеннюю сессию выставит на рассмотрение проект о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом РИА «Новости» сообщил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

«Инициатива межфракционная, мы очень надеемся, что она будет рассмотрена уже осенью», — сказал он

По словам депутата, к полному запрету вейпов в стране подталкивают обстоятельства, чтобы успеть, пока они еще сильнее не углубились в повседневную жизнь.

Депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» внесли законопроект в Госдуму в мае текущего года. Изменения предложили добавить в закон об охране здоровья граждан.

Ранее Минздрав предупредил, что в России зафиксировали новую болезнь, которую может провоцировать курение электронных сигарет и вейпы. Симптомы болезни во многом напоминают коронавирус. При этом в легких потребителей вейпов происходят патологические изменения.