Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывают вейпы

Минздрав сообщил о новой похожей на COVID болезни EVALI, которую вызывают вейпы

В России зафиксировали новую болезнь, которую провоцируют курение электронных сигарет и вейпы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«EVALI является острым легочным повреждением, которое вызывает потребление электронных сигарет. С началом пандемии коронавируса изучение болезни замедлилось из-за схожести вызываемых симптомов. Ее выявляемость остановила свой рост, что не снижает для потребителей вейпов ее опасность», — отметили в Минздраве.

Там добавили, что симптомы болезни во многом напоминают коронавирусную инфекцию — одышка, кашель, недомогание, общая слабость и температура, при этом в легких происходят патологические изменения. Однако одним из первых симптомов EVALI, в отличие от коронавируса, считается нарушение работы пищеварительной системы человека.

Ранее россиянам рассказали об опасности курения вейпов рядом с собакой.

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