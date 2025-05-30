Россиянам рассказали, как правильно приготовить окрошку

Окрошка может быть полезным и безопасным блюдом, если правильно подобрать ингредиенты для приготовления. Об этом в разговоре с RT заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач рассказала, что если должным образом приготовить окрошку, она поможет насытиться на долго время и поддержать пищеварение за счет сложных углеводов и клетчатки из свежих овощей, полноценного белка из мясных или молочных ингредиентов, а также витаминов и минералов.

Особое внимание следует уделить на выбор заправки. Кефир, обогащенный пробиотиками, поспособствует улучшению микрофлоры кишечника и мягкому пищеварению. Ферментированные продукты с живыми культурами, например, натуральный квас и сыворотка, и поможет нормализовать микрофлору кишечника, укрепить здоровье пищеварительной системы и иммунитет.

«Блюдо очень легко испортить. Например, если выбрать вместо натурального кваса магазинный напиток, который содержит много сахара и консервантов», — предупредила гастроэнтеролог.

Кашух также отметила, что многие привычные ингредиенты — магазинный квас, газировка, майонез или колбаса — могут сделать блюдо тяжелым для ЖКТ.

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