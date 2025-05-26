Диетолог Редина рекомендовала в жару пить воду комнатной температуры

В летний период, когда температура воздуха поднимается, важно не только наслаждаться теплыми днями, но и помнить о правильном питании и питьевом режиме. Диетолог Ольга Редина рассказала, какие продукты и напитки предпочтительны в жару, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, летом особенно важно поддерживать оптимальный уровень жидкости в организме, однако напитки должны быть комнатной температуры. Необходимо пить не менее двух литров негазированной и не ледяной воды в день.

Специалист порекомендовала добавлять в воду лимон, имбирь и мяту, а также пить теплый зеленый чай. Эти напитки способствуют восполнению жидкости, теряемой с потом. Кроме того, в жаркую погоду рекомендуется употреблять легкие блюда, чтобы не перегружать организм.

«Включите в рацион больше фруктов, овощей и ягод, богатых витаминами и минералами. Особенно полезны арбуз, манго, персики, дыня, огурцы, помидоры и свежая зелень, так как они содержат много влаги», — отметила Редина.

Молочные продукты, такие как кефир, натуральный йогурт без добавок, ряженка, творог и молоко, также помогают насытиться и поддерживают чувство прохлады в жару. При приготовлении окрошки лучше использовать квас, кефир или минеральную воду комнатной температуры, посоветовала диетолог.