Россиянам рассказали, для кого особенно опасен гонконгский грипп

Пенсионеры и дети раннего возраста наиболее подвержены заражению тяжелыми формами гонконгского гриппа. Об этом РИА «Новости» сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева.

«Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до пяти лет, беременные женщины и люди с серьезным и хроническими заболеваниями», — сказала она.

Врач отметила, что при лечении гонконгского гриппа важно соблюдать постельный режим, особенно в период высокой температуры. Также больной должен больше пить и принимать жаропонижающие препараты при температуре выше 38,5 градуса. Противовирусные препараты могут назначить отдельным категориям пациентов.

Также врач предупредила, что по симптоматике гонконгский грипп схож с другими видами гриппа. Человеку нужно быть особенно внимательным к таким симптомам, как высокая температура, ломота в мышцах и суставах, озноб и сильная головная боль.