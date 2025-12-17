Россиянам назвали симптомы начала гонконгского гриппа

Гонконгский грипп отличается стремительным началом. Инфекция проявляется в виде высокой температуры и озноба у больного, рассказала РИА «Новости» директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Она отметила, что симптомы гонконгского гриппа имеют схожесть с другими видовами гриппа. Речь идет о температуре выше 38 градусов, ознобе, ломоте в мышцах и суставах. Также может появиться сильная головная боль и сухой кашель.

Вахрушева уточнила, что активное распространение гонконгского штамма вируса H3N2 чаще всего фиксируют на Дальнем Востоке и в Сибири.

Ранее стало известно, что ВОЗ не нашла доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа. Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что россиянам этого заболевания бояться не нужно. При симптомах заражения нужно вызвать врача и не выходить из дома.