Россиянам рассказали, что нужно есть для хорошего сна

Терапевт Памела Тамбини: для хорошего сна нужно есть овсяную кашу и киви

Некоторые продукты помогают в борьбе с бессонницей, так как содержат магний, триптофан и мелатонин. К ним относятся овсяная каша и киви, заявила терапевт Памела Тамбини в интервью GB News .

Она посоветовала перед сном пить молоко. По словам врача, в этом напитке содержится триптофан, который помогает успокоиться и расслабиться.

Также полезными свойствами обладает овсяная каша. Это связано с тем, что в овсе есть мелатонин, способный сигнализировать организму, что пора отдыхать.

«Употребление киви поможет лучше засыпать и увеличит продолжительность и качество сна благодаря серотонину и антиоксидантам», — добавила Тамбини.

Ранее британский хирург Карен Радж раскрыл простой способ быстрого погружения в сон. Он рекомендовал перед уходом ко сну принимать теплый душ. При снижении температуры тела в мозг поступает сигнал о необходимости ложиться спать.

Врач-невролог Никита Горбачев заявил, что в борьбе с бессонницей поможет гигиена сна. Для этого нужно проветривать в спальне и убрать из нее часы.