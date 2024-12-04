Сомнолог Горбачев посоветовал при бессоннице убрать из спальни часы

При бессоннице необязательно пить специальные препараты, иногда достаточно соблюдения нескольких несложных правил, которые помогут с ней справиться. Об этом Ura.ru сообщил врач-невролог, сомнолог Никита Горбачев.

Он объяснил, что у бессонницы могут быть разные причины. Чтобы с ней справиться, нужно сначала наладить гигиену сна. Для этого проветривать в спальне, выбрать удобную кровать и обеспечить темноту в комнате.

Также стоит убрать из нее часы, потому что привычка смотреть на время тоже мешает уснуть. Наконец, если не стоит зацикливаться. Если уснуть не получилось, нужно переключиться на что-то другое, а потом попробовать еще раз, посоветовал врач.