Хирург Радж: теплый душ перед сном поможет быстрее заснуть

Хирург Карен Радж подсказал простой способ быстрого погружения в сон. Об этом сообщил Daily Mirror .

Врач посоветовал принимать теплый душ перед сном. При снижении температуры тела мозг получает сигнал о необходимости отхода ко сну, отметил медик.

«Парадоксальным образом теплый душ помогает телу остыть, поэтому вы чувствуете сонливость и хорошо высыпаетесь», — пояснил специалист.

По его словам, взбодриться и собраться с мыслями поможет холодный душ, который повышает внутреннюю температуру тела. Водные процедуры, сообщил Радж, соответствуют циркадным ритмам человека, передала «Вечерняя Москва».