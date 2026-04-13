Россиянам раскрыли неочевидные симптомы болезней крови

Некоторые неочевидные симптомы могут указывать на проблемы с кровью. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный гематолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

«Общие симптомы, как у всех болезней — человек плохо себя чувствует: слабость, недомогание, может быть, потливость», — отметила она.

При таких признаках нужно сдать анализ крови — это хороший детектор того или иного заболевания.

