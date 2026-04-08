Ученые НовГУ обнаружили рост опасных бактерий у пациентов с холециститом после пандемии

Исследователи из Новгородского государственного университета установили, что после пандемии COVID-19 у пациентов с холециститом все чаще выявляются бактерии, устойчивые к большинству антибиотиков. В частности, врачи отмечают увеличение случаев обнаружения ранее редкой бактерии Serratia marcescens, которая научилась обходить современную защиту и может привести к тяжелому течению заболевания. Об этом написала «Газета.Ru» .

Холецистит — это воспаление желчного пузыря, часто возникающее из-за камней, которые мешают оттоку желчи. В органе растет давление, и туда через кровь проникают бактерии из кишечника. Для успешного лечения специалистам необходимо точно определить вид бактерии и правильно подобрать антимикробную терапию. Однако в последние годы наблюдается рост числа бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Авторы исследования проанализировали данные микробиологической лаборатории за период с 2020 по 2024 год. Они изучали пробы желчи, тканей, выпот и раневые выделения пациентов с холециститами, чтобы понять, как изменился состав микробов за пять лет. Данные хранились в журналах регистрации патогенных микроорганизмов.

Исследователи выделили шесть самых часто встречающихся типов бактерий за пять лет. Два из них являются типичными представителями кишечной микрофлоры и не представляют опасности. Однако были обнаружены и более опасные организмы, такие как ацинетобактеры и клебсиеллы, которые устойчивы к антибиотикам и часто связаны с тяжелым течением болезни.

Также был зафиксирован резкий всплеск обнаружения синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa и выявлен новый нетипичный для холециститов организм — серрация. Если в конце 2021 года было зафиксировано всего три случая выявления этой бактерии у пациентов, то в 2022 году число случаев заражения достигло 72.

Одной из главных причин появления таких бактерий стало массовое использование антибиотиков во время пандемии, что сделало бактерии еще устойчивее к препаратам. Теперь они стали серьезной угрозой, особенно для тех, чей иммунитет ослаблен. По словам авторов работы, важно разработать новые тактики ведения пациентов с такими бактериями.