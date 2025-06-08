Россиянам раскрыли хитрость по снижению давления

Врач Беленков: препараты от давления следует принимать с интервалом в 24 часа

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как правильно принимать лекарства людям, страдающим от гипертонии. Этой хитростью он поделился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Доктор отметил, что гипотензивные препараты можно принимать в любое время суток.

«Хитрость какая: если повышается давление, препарат длительного действия принимать без толку. <…> Они начинают действовать только через три часа, пик — через 12 часов. Через 24 часа ушли», — пояснил специалист.

По его словам, не важно, когда их принимать — утром или вечером. Важно другое — соблюдать 24-часовой интервал между их приемами. Только так можно добиться стабильного терапевтического эффекта.

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