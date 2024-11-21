Кардиолог Малай: повышенное давление может привести к ухудшению зрения

Игнорирование гипертонии может негативно отразиться на работе почти всех органов. Крайне важно не назначать препараты самостоятельно, а лечить повышенное артериальное давление под наблюдением квалифицированного врача, рассказала кардиолог Анастасия Малай в интервью «Газете.ru» .

Она отметила, что гипертония может спровоцировать развитие других хронических болезней. Повышаются риски ухудшения зрения, повреждений в головном мозге, а также инсультов за счет того, что в часть мозга перестают поступать питательные вещества и кислород, пишет kp.ru.

Кроме того, повышенное давление вредит кровеносным сосудам почек. Это нарушает фильтрацию жидкости в организме. Выяснить причины гипертонии и подобрать правильное лечение может только специалист, заключила Малай.