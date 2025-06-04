Доктор Мясников рассказал, можно ли снизить давление массажем ушей

Врач Мясников: массаж ушей на время снизит давление, но не избавит от гипертонии

Снизить давление с помощью массажа ушей можно, но только на непродолжительное время. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он пояснил, что такая процедура не является эффективным способом лечения. Расслабление во время массажа позволит на время снизить показатели давления, но не избавит от гипертонии.

«Конечно, избавиться нельзя, о чем речь», — заявил Мясников.

Врач призвал россиян «включать мозг», когда они смотрят советы о здоровье в интернете.

Ранее кардиолог Наталья Гаврилюк предупредила россиян, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, об опасности перепадов давления и турбулентности. При попадании самолета в воздушную яму может развиться гипертонический криз, а после перенесенного инсульта или инфаркта вообще летать можно только спустя полгода, причем с разрешения лечащего врача.