Россиянам предложили бесплатно узнать биологический возраст

В рамках программы обязательного медицинского страхования теперь можно определить риски преждевременного старения организма. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год.

В рамках обследования специалисты проведут клинические анализы мочи и крови. Они позволят определить уровень ферритина, интерлейкина-6, С-реактивного белка, магния, цинка и фактора некроза опухоли.

Для оценки рисков, связанных с процессом гликирования, инсулинорезистентностью и преждевременной активацией механизмов старения, проводится биохимическое исследование крови. Специалисты определят уровень глюкозы, инсулина и гликозилированного гемоглобина.

У женщин дополнительно возьмут анализы на уровень эстрадиола, у мужчин — на общий и свободный тестостерон.

