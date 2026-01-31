Людям старше 40 лет перечислили обязательные анализы на рак

Онколог Гончарук: людям старше 40 лет нужно регулярно проходить онкоскрининг

Для того, чтобы поймать рак на ранней стадии, людям старше 40 лет следует регулярно проходить обследование. Обнаружить опухоль можно на флюорографии, УЗИ и в лабораторных анализах, сообщил РИА «Новости» онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Роман Гончарук.

«Цель обследований в возрасте после 40 лет — активный скрининг опухолей с доказанной эффективностью», — объяснил он.

Ежегодно доктор посоветовал проходить флюорографию, рентген грудной клетки либо низкодозную компьютерную томографию, сдавать кал на скрытую кровь. Достаточно одного раза в три года проводить эзофагогастродуоденоскопию, раз в три-пять лет — УЗИ щитовидной железы, чтобы диагностировать опухоль.

Женщинам Гончарук предписал каждые два года посещать гинеколога, проходить ПАП-тест и маммографию. Мужчинам нужно показываться урологу и сдавать кровь на анализ общего простатического специфического антигена.

