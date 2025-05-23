Россиянам перечислили неочевидные признаки старения

Врач Ткачева: снижение выносливости и ухудшение сна относят к признакам старения

Быстрая утомляемость, слабость и ухудшение памяти могут оказаться неочевидными признаками приближающегося старения. Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«К „тихим“ признакам старения можно отнести снижение выносливости, медленное восстановление после нагрузки, ухудшение качества сна, потерю мышечной массы, изменения в походке, осанке, а также забывчивость, снижение внимания и настроения», — пояснила врач.

Несмотря на то, что многие пожилые люди считают это естественными изменениями, при их появлении стоит пройти медицинское обследование.

До этого геронтолог Ткачева рассказала, что влюбленность может продлевать жизнь, как и физическая активность с качественным сном.

Ранее геронтолог Алексей Москалев рассказал, что частое употребление сахара ускоряет старение организма. Кроме того, большое количество сладостей в рационе повышает риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.