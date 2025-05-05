Геронтолог Ткачева: влюбленность и качественный сон продлевают жизнь

Для сохранения здоровья человеку нужны когнитивные тренинги, а также баланс питания и физической активности, сообщила в беседе с РИА «Новости» геронтолог, профессор и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По словам эксперта, первым шагом к долголетию является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, деменции и проблем с суставами. Специалист также посоветовала отказаться от вредных привычек и бороться с избыточным весом.

«Второе — если мы хотим сохранить здоровье, то нужно соблюдать психоэмоциональное здоровье, иметь позитивный настрой, соблюдать баланс работы и отдыха, бороться со стрессом», — отметила медик.

Еще один залог долгой жизни — полезный стресс. Влюбленность, например, может продлевать жизнь. Также необходимы физическая активность и качественный сон, добавила «Свободная пресса».