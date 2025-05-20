Геронтолог Москалев сообщил о способности сахара ускорять старение кожи и мозга

Частое употребление сладкого не только ведет к набору веса и проблемам со здоровьем, но и ускоряет старение организма. Об этом рассказал ученый-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН Алексей Москалев в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, большое количество сахара в рационе негативно влияет на состояние кожи, кровеносных сосудов и головного мозга. Такое питание повышает риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, что может привести к преждевременной смерти.

Москалев объяснил, что сахар в крови запускает процесс гликирования, который повреждает клетки. В молодости организм справляется с такими повреждениями, но с возрастом и при низкой физической активности защитная способность ослабевает. В заключение ученый посоветовал контролировать употребление сладостей и вести активный образ жизни.