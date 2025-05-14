Россиянам объяснили, почему опасно спать больше 10 часов в сутки

Сон дольше 10 часов в сутки увеличивает вероятность инсульта, диабета и даже ранней смерти. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА «Новости» .

«Сон более 10 часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ», — сказал он.

По словам эксперта, сам по себе избыточный сон тоже опасен для здоровья. У любителей долго поспать повышаются риски возникновения диабета, инсульта и преждевременной смерти.

Специалист добавил, что обычно организм сам регулирует необходимое время сна. Однако если человек спит по 10–12 часов, но все равно не чувствует себя отдохнувшим, это повод пройти обследование.

Ранее офтальмолог Михаил Степанов заявил, что полноценный сон и прогулки положительно влияют на здоровье глаз. Он отметил, что хорошее психологическое состояние — это немаловажный фактор для четкого зрения.