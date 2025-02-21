Врач Степанов: полноценный сон и прогулки благотворно влияют на здоровье глаз
Психологическое состояние значительно влияет на зрение, поэтому офтальмологи стали рекомендовать своим пациентам наряду с медицинскими средствами качественный отдых. Офтальмолог Михаил Степанов рассказал, как эмоциональные переживания отражаются на зрении. Об этом написало петербургское СМИ.
Во время стресса организм мобилизуется, учащается пульс, поднимается кровяное давление. Продолжительное стрессовое состояние может приводить к перенапряжению глазных мышц, вызывая помутнение зрения, ощущение песка в глазах, повышенную чувствительность к свету и нервный тик.
Для снижения негативного влияния стресса на глаза Степанов рекомендует следующие меры: регулярные перерывы в работе, выполнение специальной гимнастики для глаз и консультации с психологом.
Людям, чья профессиональная деятельность связана с длительным использованием компьютеров, советуют соблюдать дистанцию от экрана примерно 50–70 сантиметров. Освещение должно быть равномерным, без ярких бликов на экране. Важны также полноценный восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе, добавил медик.