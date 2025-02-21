Врач Степанов: полноценный сон и прогулки благотворно влияют на здоровье глаз

Психологическое состояние значительно влияет на зрение, поэтому офтальмологи стали рекомендовать своим пациентам наряду с медицинскими средствами качественный отдых. Офтальмолог Михаил Степанов рассказал, как эмоциональные переживания отражаются на зрении. Об этом написало петербургское СМИ .

Во время стресса организм мобилизуется, учащается пульс, поднимается кровяное давление. Продолжительное стрессовое состояние может приводить к перенапряжению глазных мышц, вызывая помутнение зрения, ощущение песка в глазах, повышенную чувствительность к свету и нервный тик.

Для снижения негативного влияния стресса на глаза Степанов рекомендует следующие меры: регулярные перерывы в работе, выполнение специальной гимнастики для глаз и консультации с психологом.

Людям, чья профессиональная деятельность связана с длительным использованием компьютеров, советуют соблюдать дистанцию от экрана примерно 50–70 сантиметров. Освещение должно быть равномерным, без ярких бликов на экране. Важны также полноценный восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе, добавил медик.