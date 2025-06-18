Россиянам объяснили, куда жаловаться на отказ в лечении по ОМС

Адвокат Кудерко: на отказ в лечении по ОМС можно пожаловаться в Росздравнадзор

Виды медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования перечислены в программе госгарантий. В случае отказа пациент может пожаловаться руководству клиники, затем страховой компании и Росздравнадзору, сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Базовая программа ОМС, по ее словам, распространяется на всех застрахованных, независимо от места проживания. Однако в нее вошли не все услуги. Например, пластическую операцию после травмы сделать можно, а за процедуру без объективной причины придется заплатить.

Кудерко предупредила, что врач примет пациента только по месту прикрепления, за исключением неотложной помощи — ее окажут незамедлительно, даже без паспорта и страхового полиса. К таким случаям относятся острая боль, травма и обострение болезни.

«Отсутствие талонов на запись к врачам или предложение платить за медицинские услуги, предусмотренные полисом ОМС, являются нарушением закона», — сказала адвокат.

Первым делом она посоветовала обсудить проблему с руководством медицинской организации, а если не поможет, позвонить в страховую компанию. Только после этого Кудерко предложила обратиться на более высокий уровень — в региональный Минздрав или Росздравнадзор.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять покупателей секс-игрушек к психиатрам. Сексологов народный избранник приравнял к уфологам или тарологам.