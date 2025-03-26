Фонд ОМС: усложнение маршрутизации направлено на сохранение средств в регионах

Первый директор Федерального фонда ОМС Владимир Гришин высказался об инициативе Минздрава направлять на лечение в другие регионы по решению врачебной комиссии, а не самих врача и пациента, сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, цель изменения процедуры маршрутизации — сохранить деньги в регионах через ограничение «медицинской миграции» в Москву, Санкт-Петербург и другие центры с высококвалифицированными врачами.

«Конечно, тогда нужно вводить комиссию, потому что предоставляемая в таких центрах помощь наиболее дорога», — добавил специалист.

При этом Гришин подчеркнул, что врачебная комиссия не должна решать вопросы маршрутизации в случаях, требующих неотложной помощи.