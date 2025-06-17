Милонов предложил отправлять клиентов секс-шопов к психиатрам

Желание людей приобрести секс-игрушку является отклонением от нормы, ими должны заниматься психиатры или другие профильные специалисты. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, секс-шопы — мусорная отрасль российской экономики.

«Откровенно говоря, они открылись самостоятельно, никаких разрешений не получали. Пришли к нам с Запада. Секс-шопы в нашем обществе не нужны, покупателями являются люди с недостатками морального порядка. Возможно, могу допустить, есть люди, у которых психическое расстройство настолько глубоко, что им все это требуется», — сказал парламентарий.

Милонов отметил, что существует целая отрасль самозванцев, которые называют себя сексологами. По мнению депутата, это люди без специальных знаний, что-то вроде уфологов или тарологов.

«Если медицина говорит, что все это кому-то необходимо, пусть выписывают рецепт и направляют их в магазин для людей с ограниченными возможностями. В нормальной жизни нормальным людям это не нужно. Но поскольку секс-шопы на каждом углу, люди начинают считать, что это вариант нормы. Это развращает общество», — подчеркнул депутат.

Также он заметил, что рецепты нуждающимся в секс-игрушках должны выписывать психиатры.

«Возможно, есть еще какие-то медицинские направления, может быть урологи. Если закроют секс-шопы, это поможет поднять рождаемость. Иначе все это уводит в сторону, превозносит отношения ради удовольствия», — заключил Милонов.

Ранее пенсионер из Санкт-Петербурга подал в суд на секс-шоп из-за сломанной игрушки.