Россиянам объяснили, какой вид рака важно диагностировать до первых симптомов

Самодиагностика способна выявить рак молочной железы на второй-третьей стадии, в то время как обследование в клинике позволит поймать болезнь в самом начале, до появления первых симптомов. Врач-онколог, эксперт фонда «Онкологика» Виктория Лихачева сообщила об этом сайту «Здоровье Mail.ru» .

По ее словам, технологии усовершенствовались настолько, что рак молочной железы можно диагностировать на первой-второй стадии, когда шанс на выздоровление гораздо выше. По этой причине изменилась статистика в сторону увеличения выявленных случаев. Лихачева предупредила, что возможности самообследования ограничены, оно позволит обнаружить болезнь уже на второй-третьей стадии.

«Это ключевой момент, поскольку именно раннее выявление заболевания во многом определяет прогноз. Опухоль нередко обнаруживают еще до появления выраженных симптомов во время профилактических обследований», — сказала онколог.

Лихачева призвала проходить осмотр, даже если нет жалоб. Женщинам до 40 лет достаточно УЗИ молочной железы, старше — маммографии.

